الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الإدارية 34 22
6 أكتوبر 34 21
بنها 33 23 
دمنهور 32 23 
وادي النطرون 34 22
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 33 23 
الزقازيق 33 23 
شبين الكوم 32 22 
طنطا 31 21 
دمياط 30 24 
بورسعيد 30 24 
الإسماعيلية 34 21 
السويس 33 23 
العريش 31 21 
رفح 30 20 
رأس سدر 34 23 
نخل 33 15 
كاترين 27 14 
الطور 32 25 
طابا 31 20 
شرم الشيخ 36 27 
الإسكندرية 31 22 
العلمين 30 21 
مطروح 29 22 
السلوم 32 21 
سيوة 33 19 
رأس غارب 34 26 
الغردقة 34 26 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 36 26 
شلاتين 36 27 
حلايب 33 27 
أبو رماد 34 26 
رأس حدربة 32 25 
الفيوم 33 23 
بني سويف 33 22 
المنيا 34 22 
أسيوط 34 21 
سوهاج 35 23 
قنا 37 24 
الأقصر 37 24 
أسوان 38 26 
الوادي الجديد 37 21 
أبوسمبل 37 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة 40 29
المدينة 44 31
الرياض 43 28
المنامة 38 32 
أبوظبي 42 31 
الدوحة 39 31 
الكويت 46 32
دمشق 35 18 
بيروت 29 25 
عمان 31 19 
القدس 28 18 
غزة 29 25 
بغداد 40 25 
مسقط 32 26 
صنعاء 27 14 
الخرطوم 35 26 
طرابلس 33 27 
تونس 31 22
الجزائر 26 20 
الرباط 27 15 
نواكشوط 34 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 26 11
إسطنبول 29 20
إسلام آباد 35 24
نيودلهي 33 25 
جاكرتا 31 23    
بكين 31 19 
كوالالمبور 31 24
طوكيو 29 23 
أثينا 31 21 
روما 28 17 
باريس 21 11 
مدريد 30 16 
برلين 23 13
لندن 20 10
مونتريال 21 09
موسكو 21 11 
نيويورك 27 17
واشنطن 27 14
أديس أبابا 20 13 
 

الأرصاد الصعيد جنوب سيناء

