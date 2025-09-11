قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة شيفروليه كروز موديل 2010.

و تتوفر السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 أو 1.8 لتر، يولد قوة تتراوح بين 111 و140 حصانا حسب النسخة، ويقترن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 5 أو 6 سرعات. المحرك يوفر أداء متوازنا واستهلاك وقود اقتصادي، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 6.5 لتر/100 كم.

تميزت كروز 2010 بتصميم خارجي أنيق مع شبك أمامي مزدوج ومصابيح مسحوبة للخلف. في الداخل، تأتي السيارة بمقصورة مريحة بتجهيزات جيدة في فئتها، منها: نظام صوتي، تكييف هواء، نوافذ كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

حصلت السيارة على تقييمات جيدة في اختبارات الأمان، وتوفرت بعدد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية، نظام ABS، والتحكم الإلكتروني بالثبات في بعض الفئات.

أما سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2010، فياتي متوسط ما بين 330 الف جنيه الى 370 الف جنيه داخل السوق المحلي المصري ‏

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

