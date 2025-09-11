قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا

الجهاز الهضمي
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد مدكور، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والمناظير، أن هناك مرضًا نادرًا يمنع الإنسان من البلع، ويستحق التعامل معه باستخدام أدوات مختلفة مثل الجراحة أو الجراحات الدقيقة، موضحًا أنه طوّر علاجًا مبتكرًا لهذا المرض وأثبت نجاحه على المستوى العلمي، وأصبح يعرف باسم "تقنية مدكور" نسبة إليه.

الجهاز الهضمي والمناظير 

وأضاف الدكتور أحمد مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يعمل في مجال الجهاز الهضمي والمناظير منذ عام 2005، أي منذ نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المجال شهد تطورًا كبيرًا، ففي السابق كانت التدخلات الجراحية محدودة، وكان هناك المناظير الباطنية التي تعتمد على كاميرات تدخل عبر الفم، ثم تطورت لتشمل المناظير الجراحية الدقيقة.

 أدوات للكشف والعلاج

وأوضح الدكتور احمد مدكور، أن الفهم الطبي للجهاز الهضمي تطور من طبقة واحدة إلى ثلاث طبقات، ما أتاح إجراء جراحات دقيقة وتحسين جودة الكشف والعلاج، مشيرًا إلى أن فريقه البحثي، المكون من عدد من الجامعات المصرية، طور أدوات للكشف والعلاج عبر مناظير تجري عمليات بسيطة، مؤكداً أن التقنية الجديدة نجحت في علاج الحالات النادرة التي تسبب مشاكل في البلع والصدر منذ عام 2024، مقدمة طريقة لإنقاذ الحالات التي كانت معرضة للفشل.

وتابع أن البحث العلمي والنشر يمثلان وسيلة لوضع مصر في المكانة العلمية التي تستحقها، لافتًا إلى أن "تقنية مدكور" أصبحت معتمدة عالميًا كأول ابتكار مصري في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

مدكور تقنية مدكور البلع الدكتور أحمد مدكور الجهاز الهضمي

