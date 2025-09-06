انجاز عالمي.."تقنية مدكور” أول ابتكار طبي مصري في مجال مناظير الجهاز الهضمي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إنجاز طبي عالمي غير مسبوق، يتمثل في اعتماد تقنية مبتكرة تحمل اسم الأستاذ الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من قِبل الجمعية الأوروبية للمناظير، ونشرها رسميًا في مجلتها العلمية المرموقة (Endoscopy)، التي تُعد الأرفع والأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجال المناظير.

وأوضح البيان: التقنية الجديدة، التي أطلق عليها عالميًا اسم "تقنية مدكور – Madkour Technique"، تُعد أول ابتكار مصري يتم اعتماده عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة (مناظير الفراغ الثالث)، حيث توفر حلًا مبتكرًا لعلاج مرضى الأكالازيا المستعصية بالمنظار، بعيدًا عن الجراحات التقليدية المعقدة مثل استئصال المريء. وقد استخدمت التقنية لأول مرة في علاج حالتين بنسبة نجاح 100%، إحداهما داخل مجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، والأخرى بجامعة حلوان، وهو ما أكد فاعليتها وجدواها، ومهّد لاعتمادها دوليًا كإنجاز علمي مصري رائد.

تمكين الكفاءات الطبية الوطنية

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن ما تحقق يعكس نجاح استراتيجيتها في تمكين الكفاءات الطبية الوطنية وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل مصر، مشيرةً إلى أن اعتماد تقنية تحمل اسم طبيب مصري عالميًا، هو شهادة دامغة على قدرة العقول المصرية على المنافسة الدولية وصناعة المعرفة الطبية، متى أُتيحت لها بيئة داعمة ومجهزة بأحدث الإمكانات.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فخره الكبير بالإنجاز قائلاً “إن اعتماد تقنية مدكور عالميًا إنجاز نفتخر به جميعًا، ورسالة بأن الاستثمار في العقول الطبية هو أقصر طريق لريادة مصر عالميًا، مؤكدًا أن الهيئة ستظل دائمًا الحاضنة والداعمة لكل مبدع من أطبائها، وستوفر لهم كل ما يلزم من فرص وأدوات لتحقيق ابتكارات تضاهي وتتجاوز ما هو معمول به عالميًا”.

تعزيز مكانة مصر كدولة قادرة



وأضاف السبكي أن نجاح رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيديمثل نموذجًا ملهمًا لما يمكن أن تحققه الكفاءات الطبية المصرية عندما تتوفر لها بيئة داعمة للبحث العلمي والتطوير والابتكار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتبر هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كدولة قادرة ليس فقط على مواكبة أحدث التطورات الطبية، بل والمساهمة في صناعتها وتصديرها للعالم.

وتابع : مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، أحد منشآت الهيئة، كان من أوائل المؤسسات في مصر والشرق الأوسط التي أدخلت خدمات مناظير الفراغ الثالث منذ عام 2021 ، الأمر الذي أسهم في إدراج تقنيات المناظير العلاجية المتقدمة ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل، ومكّن من علاج أورام سطحية وأمراض معقدة بالمنظار دون الحاجة إلى جراحات كبرى.