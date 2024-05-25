سفاح التجمع|من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

العثور على 3 جثث في مناطق صحراوية بالتجمع الخامس، وذلك في ظروف غامضة أمس الجمعة.

سفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس



وبحسب المصادر فإن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن مرتكب واحد لوقائع القتل الثلاث.

وتوصلت التحريات الأولية عن السفاح الجديد أنه نفذ جرائم قتل لـ 3 أشخاص من بينهم فتيات ليل، وألقى بجثثهم في الصحراء بمناطق مختلفة، ويجري تكثيف جهود فرق البحث لتحديد عدد ضحاياه بشكل كامل.

من هو سفاح التجمع؟

أكدت التحريات أنه يدعى كريم س.ع، من مواليد عام 1978، من القاهرة وطلق زوجته منذ 4 سنوات ،ويعمل في التجارة داخل مصر وخارجها.

وأضافت تحريات النيابة، أن جميع ضحاياه نسوة ساقطات إحداهن من أبو النمرس بالجيزة والآخرتين من الزاوية الحمراء بالقاهرة.

سفاح التجمع

وتبحث أجهزة الأمن في وزارة الداخلية عن سفاح خطير قتل عدد من ضحاياه (جار حصرهم) بينهم فتاتين وألقى جثتيهما بطرق صحراوية في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

سفاح التجمع

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة ملقاة على طريق صحراوي، وأخرى بمكان مشابه في بورسعيد.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، قتل ضحاياه داخل شقة بكمباوند شهير بمنطقة التجمع الخامس، كما تبين أنه وراء ارتكاب وقائع أخرى، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.