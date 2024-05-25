تجهيزات استاد القاهرة لمباراة الأهلي والترجي غدا

يستعد استاد القاهرة ، لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي المقرر لها السبت، بحضور السعة الكاملة للملعب.



وشهدت الساعات الماضية، تجهيزات كبيرة للملعب . وتم تجهيز ممر جديد، للضيوف من أجل نزول الملعب، لتسليم الجوائز في التتويج، مع تركيب بوابات جديدة لتسهيل عملية الدخول من جانب كبار الزوار.



ومن جانبه، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد خلال الساعات الماضية، باستاد القاهرة ، وتأكد من جاهزية أرضية الملعب، كما اطمأن على الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلي.

أكد الدكتور أشرف صبحى على جاهزية استاد القاهرة لمباراة الغد، واستقبال آلاف الجماهير المصرية التى ستحرص على مؤازرة النادى الأهلى من قلب استاد القاهرة الدولى أمام الترجي، مشيرًا إلى أن جميع المسئولين عن تنظيم المباراة سيكونون على الموعد للخروج بالمباراة فى أفضل صورة.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب رادس بتونس، انتهت بالتعادل السلبي بين الأهلي والترجي.