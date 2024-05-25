مبروك للجمهور.. طارق قنديل: إنجاز الأهلي حاجة تشرف الكرة المصرية

هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الأهلي بمناسبة فوز الأهلي بلقب إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وقال طارق قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “مبروك لجمهور النادي الأهلي تحقيق البطولة”.

وأضاف طارق قنديل :" الخطيب كان يتابع التجهيز لنهائي أمم إفريقيا بنفسه منذ الأمس".

وتابع طارق قنديل :" إنجاز النادي الأهلي حاجة مشرفة وتشرف الرياضة المصرية والنادي الأهلي عنوان من عناوين الرياضة المصرية وهذا اليوم يوم تاريخي".

وأكمل طارق قنديل :" الأعصاب كانت على آخرها لكن الحمد لله النادي الأهلي استطاع تحقيق اللقب ".