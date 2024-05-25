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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الـ 12| الأهلي يتوج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

توج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي هدف نظيف، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتوج النادي الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه والثاني على التوالي.

هدف رامي ربيعة 

نجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح رامي ربيعة في تحويل عرضية ركنية حسين الشحات لتصطدم  بقدم مدافع الترجي روجير أهولو وتدخل مباشرة في مرمي الترجي في الدقيقة الرابعة، ويتم احتساب الهدف لمدافع الترجي في مرماه.

 

وشهد الشوط الأول سيطرة للنادي الأهلي وسط هجمات على مرمي الترجي.

تشكيل الفريقين

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الترجي التونسي.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‏ الدفاع: كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

‏وسط الملعب: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

‏الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو تشكيل فريقه كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو –  حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

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