الأهلي والترجي| دخول مثير لـ محمد رمضان في حفل افتتاح أبطال أفريقيا

أحيا النجم محمد رمضان، حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي على استاد القاهرة.

وقدم النجم محمد رمضان مجموعة من أغانيه المفضلة لدي الجماهير.

تشكيل الفريقين

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الترجي التونسي.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‏ الدفاع: كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

‏وسط الملعب: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

‏الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو تشكيل فريقه كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

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