رامي ربيعة يضرب الترجي بالهدف الأول لـ الأهلي في نهائي إفريقيا

نجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح ربيعة في التسجيل من رأسية بعد عرضية ركنية حسين الشحات لتصطدم بقدم مدافع الترجي وتدخل مباشرة في مرمي الترجي في الدقيقة الرابعة

تشكيل الفريقين

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الترجي التونسي.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‏ الدفاع: كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

‏وسط الملعب: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

‏الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو تشكيل فريقه كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.