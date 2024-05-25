أحمد موسى عن فوز الأهلي بكأس أفريقيا : 100 مليون مصري فرحانين

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"مبروك للنادي الاهلي".

وأضاف :"المكسب اليوم مكسب الجماهير والجمهور عاد للمدرجات وبالتالي تعود الحياة لكرة القدم".

وتابع " الجمهور روح كرة القدم وهو من حمس اللاعبين “، مضيفا:” الله اكبر على استاد القاهرة والتنظيم الرائع لنهائي دوري ابطال أفريقيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" 100 مليون مصري فرحانين بسبب تحقيق النادي الأهلي للقب أفريقيا".