العصر الذهبي للرياضة المصرية.. شباب النواب تهنئ الأهلي بـ كأس أفريقيا

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لفوزه ببطولة دورى أبطال افريقيا للمرة ال12 في تاريخه بعد تغلبه علي نظيره الترجي التونسي، بهدف للا شيء.

وبعث رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج الذي عكس صورة مشرفة للرياضة المصرية.

كما هنأ جماهير الأهلي الغفيرة بمناسبة الفوز، ، بتلك البطولة الغالية التي أسعدت ملايين المصريين ، وهو ما يجعل من حق تلك الجماهير الفخر بفريقها الذي حصل علي بطولة غالية تضاف الي بطولات النادي العريق .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي أعطي اهتماما غير مسبوق بالرياضة والرياضيين ، وهو ما انعكس علي فوز الأندية المصرية بأهم بطولتين علي مستوي الأندية في قارة أفريقيا.

وأشار رئيس لجنة الشباب ، الي تطلعه أن تنعكس تلك الإنجازات علي مستوي الأندية ، علي أداء المنتخب القومي ، ليحقق حلم جماهير الكرة المصرية بالصعود لمونديال كأس العالم 2026.