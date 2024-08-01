نائب رئيس قصور الثقافة يتفقد المسرح الصيفي بطور سيناء تمهيدا لافتتاحه

تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور أمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومنيرة فتحي القائم بأعمال مدير ثقافة جنوب سيناء، وممثلي الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وعدد من مبدعي ومسئولي ثقافة جنوب سيناء.

تطوير المسرح الصيفي

أكد "ناصف" قرب الانتهاء من أعمال تطوير المسرح الصيفي بالطور تمهيدا لافتتاحه ليكون منارة ثقافية وفنية مهمة لأبناء سيناء، بما يحقق مستهدفات وزارة الثقافة ومتطلبات التنمية خصوصا بالمحافظات الحدودية، مشيرا أن الجولة تأتي بدعم وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لمتابعة المواقع التي قاربت أعمال تطويرها على الانتهاء والجاهزة للافتتاح لتأدية خدماتها الثقافية.

وشملت الجولة تفقد المسرح الصيفي بعد إنجاز أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ويضم عددا كبيرا من القاعات المتخصصة والمكتبات ونوادي التكنولوجيا للطفل والكبار، بالإضافة إلى المسرح المكشوف والسينما، وركن للطفل وآخر للمرأة، وناد للأدب، ومبنى أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع.