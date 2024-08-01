كتائب القسام تشن ضربات موجعة لجنود الاحتلال في حي تل الهوى بغزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة إسرائيلية قرب تجمع للآليات بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنها استهدفت أيضا قوة إسرائيلية متحصنة داخل بنايتين بعدة قذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما عرضت كتائب القسام مشاهد من تدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

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وفي وقت سابق، ذكرت كتائب القسام، أنها دمرت دبابتي ميركافا 4 صهيونيتين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت، أن الدبابات المدمرة كان حولهما عدد من الجنود حيث استهدفهما المقاومون بعبوتي شواظ في تل الهوى جنوبي مدينة غزة.