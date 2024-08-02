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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جزء ثاني؟.. مخرج فيلم إكس مراتي يكشف سر نهايته المفتوحة

إكس مراتي
إكس مراتي

كشف المخرج معتز التوني سر النهاية المفتوحة لفيلمه الجديد “إكس مراتي”، الذي طرح منذ أيام في السينمات المصرية والعربية من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح. 

وقال معتز التوني في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم،:"الفكرة كانت عندي من سنتين ونصف، ومحمد ممدوح (تايسون) كان معنا من البداية وهو أول المرشحين لدوره، ولكن كان فيه مرشحين آخرين مثل كريم محمود عبد العزيز ومحمد إمام، ولكن الموضوع لم يظبط بسبب مواعيد أعمالهما، وعرضت الفيلم على هشام ماجد ووافق على الفكرة وهو ممثل ذكي وهو مثل القطار في خطواته مش بيهزر في الشغل، ويفهم بشكل جيد في السيناريو ووضع معنا الإطار اللي ضبط إيقاع الفيلم".

وكشف معتز التوني سر اختيار اسم الفيلم، قائلا: «من أول يوم طرحنا الفكرة اختار المؤلفين اسم (إكس مراتي) وحاولنا تغييره كثيرا ولكن كان صعبا ولم نجد أفضل منه».

وعن احتمال تقديم جزء ثان من الفيلم، كشف معتز التوني: «إحنا تركنا النهاية مفتوحة بالفعل، وأتمنى ينجح جدا مع الجمهور ويكون فيه جزء ثان والفكرة تستحمل تقديمها في عمل جديد، وحتى عرضت على هشام ماجد الفكرة وقال لي تعالى نقعد ونفكر ولم يمانع».

وأوضح: «تقديم عمل كوميدي أصعب بكثير من الدراما، وفكرة إنك تجعل الشخص اللي قادم للسينما ودافع أموال كثيرة يخرج راضيا ويشاهد كوميديا حلوة وبجد هذا الأمر بالتأكيد صعب».

إكس مراتي معتز التوني محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز محمد ممدوح هشام ماجد

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