اتحاد السلة يعلن عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات على الأحداث التي وقعت خلال مباراة الأهلي والزمالك في الدور قبل النهائي للدوري الممتاز أ رجال والمرتبط.

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة إنه بناء علي أحداث مباراة الأهلى والزمالك والتي اقيمت يوم السبت ٢٠٢٤/١٢/١٤ بصالة استاد برج العرب في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الممتاز أ رجال والمرتبط ، وتقرير مراقب المباراة من احداث السباب الجماعي الذي حدث من جمهور الفريقين توصى لجنة المسابقات بالأتي: