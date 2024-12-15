اتحاد السلة يعلن عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات على الأحداث التي وقعت خلال مباراة الأهلي والزمالك في الدور قبل النهائي للدوري الممتاز أ رجال والمرتبط.
وقال الاتحاد المصري لكرة السلة إنه بناء علي أحداث مباراة الأهلى والزمالك والتي اقيمت يوم السبت ٢٠٢٤/١٢/١٤ بصالة استاد برج العرب في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الممتاز أ رجال والمرتبط ، وتقرير مراقب المباراة من احداث السباب الجماعي الذي حدث من جمهور الفريقين توصى لجنة المسابقات بالأتي:
- توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً على جمهور نادي الزمالك.
- توقيع غرامة مالية قدرها 20 الف جنيهاً على جمهور نادي الاهلي
- انذار كلاً من الناديين في حالة تكرار ذلك سيتم مخاطبة شركة تذكرتي منع الجماهير الحاضرة في المباراة لمدة ٦ شهور من حضور المباريات.