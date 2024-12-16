ربنا يرحمك يا قبطان.. لقاء سويدان تنعى نبيل الحلفاوي

نعت الفنانة لقاء سويدان الفنان نبيل الحلفاوي "القبطان"، الذي وافته المنية أول أمس، عن عمر يناهز 77 عاما.

وقالت لقاء سويدان لـ صدى البلد: إنا لله وإنا اليه راجعون ، ربنا يرحمك يا قبطان ، في الجنة ونعيمها بإذن الله.. انسان راقي وعظيم و فنان عظيم ، أيقونة الفن ورمز كبير من رموز الفن في مصر".

يذكر أن نبيل الحلفاوي أحد أهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية التي أثبت خلالها أنه فنان كبير له مكانته في عالم الفن.

ولد الفنان نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 22 إبريل عام 1947، و مارس رياضة الملاكمة بعمر 17 عامًا، ومثله الأعلى بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، وبعد تخرجه من كلية تجارة أحب دراسة عالم التمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970

قدم نبيل الحلفاوي العديد من الأعمال السينمائية، أهمها: (فيلم "Death of a Princess"، وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء

كما شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: (الأزهر الشريف منارة الإسلام، غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، الكهف، وغيرها.

من أشهر أعماله الدرامية والسينمائية: مسلسل "رأفت الهجان"، مسلسل "بنات زينب"، مسلسل "الكهف والوهم والحب"، مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"، مسلسل "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، مسلسل "زيزينيا"، مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخراني، وفيلم "العميل رقم 13" مع الفنان محمد صبحي، فيلم "سوبر ماركت"، فيلم "شبكة الموت"، وفيلم "سيدة القاهرة".

آخر ظهور فني له في فيلم "تسليم أهالي" الذي تم إنتاجه في 2022، وهو من إخراج ابنه خالد الحلفاوي، الذي يعتبر من أبرز مخرجي الأعمال الكوميدية في السنوات الأخيرة. وله ابن آخر هو وليد الحلفاوي، وهو مخرج استطاع تحقيق نجاح كبير منذ أن أخرج أول أعماله "علي بابا" في 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي من خلال فيلمه "وش في وش".

نبيل الحلفاوي أحد أهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية التي أثبت خلالها أنه فنان كبير له مكانته في عالم الفن.