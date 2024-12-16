الأمل في الشباب.. أشرف زكي يتحدث عن مسرحية «صالون»

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حماسه الشديد لعرض مسرحية "الصالون"، مشيرًا إلى أن الأمل دائمًا في الشباب، حيث يُقدم هذا العمل مجموعة من الشباب وجيلًا جديدًا من الفنانين.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة مساء اليوم الإثنين، أنه يسافر إلى المحافظات ويتابع جميع الفنانين والأعمال الفنية هناك، إيمانًا منه بالشباب ودورهم الكبير في بناء المستقبل.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة الليلة من برنامجه، الفنان أشرف زكي وفريق عمل مسرحية "الصالون"، وهم: الدكتورة دينا أمين مخرجة العرض، نور قبطان مؤلفة العرض، مريم أشرف زكي، عمر جمعة، حنين الدمرداش، محمد الليثي، مريم طموم، ملك الليثي، حسين شبانة، وعمرو تامر. تُعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث الفنان أشرف زكي عن عشقه للمسرح، وعن أهميته ودوره ورسالته، بالإضافة إلى دعمه وحماسه للفرق الشابة الموهوبة، وكيف يمكن تقديم هذه التجارب الفنية الشبابية على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها واكتشاف مواهب جديدة في مجال التمثيل.

وتتحدث الدكتورة دينا أمين، مخرجة العمل، عن تفاصيل المسرحية، وكيف خرجت إلى النور، وعن الرسالة التي يحملها العرض، بالإضافة إلى الروح الإيجابية والتعاون السائد بين فريق العمل.

أما نور قبطان، مؤلفة المسرحية، فتتناول قصة المسرحية، وتجيب عن سؤال حول مصدر فكرة العمل وكيف جمعت كل هذه الشخصيات المختلفة في مكان واحد وهو "الصالون".

ومن بين أبطال العرض، الفنانة مريم أشرف زكي، التي تتحدث عن تجربتها في التمثيل وعشقها للمسرح، ومدى أهمية هذه التجربة في بدايتها الفنية. كما تكشف عن رأي والدها وملاحظاته قبل أن تقف على خشبة المسرح.

ويتحدث أيضًا الفنان محمد الليثي عن تجربته مع المسرح والفرق بينه وبين العمل في السينما والتلفزيون، حيث سبق له تقديم العديد من الشخصيات الدرامية والسينمائية.

ويُشارك باقي فريق العمل في الحديث عن كواليس وأسرار المسرحية، التي نالت إشادة النقاد واستحسان الجمهور.