قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخص شجعني.. حلا الترك: سأرتدي الحجاب قريبا
كواليس تغريم مرتضى منصور 500 جنيه.. اعرف السبب
صاحب عبارة "روح الروح".. مرصد الأزهر ينعى الشهيد خالد نبهان
أحمد موسى: نتنياهو كشف عن خططه بشأن الوضع في سوريا والمنطقة
ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل أبيض على الريق يوميًا؟
نعلم كيف تسير الأمور.. تعليق مثير من زيزو على عدم فوزه بالكاف
وزير الخارجية: مصر ستواصل الاضطلاع بدورها الإنساني في المنطقة
رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024
مناقشة ملف المحتجزين.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب
تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا
إعلان أسماء 540 فائزا بقرعة حج الجمعيات الأهلية بقنا
هل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في الغربة؟.. أمينة الفتوى تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الأمل في الشباب.. أشرف زكي يتحدث عن مسرحية «صالون»

أشرف زكي
أشرف زكي
عادل نصار
×

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حماسه الشديد لعرض مسرحية "الصالون"، مشيرًا إلى أن الأمل دائمًا في الشباب، حيث يُقدم هذا العمل مجموعة من الشباب وجيلًا جديدًا من الفنانين.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة مساء اليوم الإثنين، أنه يسافر إلى المحافظات ويتابع جميع الفنانين والأعمال الفنية هناك، إيمانًا منه بالشباب ودورهم الكبير في بناء المستقبل.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة الليلة من برنامجه، الفنان أشرف زكي وفريق عمل مسرحية "الصالون"، وهم: الدكتورة دينا أمين مخرجة العرض، نور قبطان مؤلفة العرض، مريم أشرف زكي، عمر جمعة، حنين الدمرداش، محمد الليثي، مريم طموم، ملك الليثي، حسين شبانة، وعمرو تامر. تُعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث الفنان أشرف زكي عن عشقه للمسرح، وعن أهميته ودوره ورسالته، بالإضافة إلى دعمه وحماسه للفرق الشابة الموهوبة، وكيف يمكن تقديم هذه التجارب الفنية الشبابية على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها واكتشاف مواهب جديدة في مجال التمثيل.

وتتحدث الدكتورة دينا أمين، مخرجة العمل، عن تفاصيل المسرحية، وكيف خرجت إلى النور، وعن الرسالة التي يحملها العرض، بالإضافة إلى الروح الإيجابية والتعاون السائد بين فريق العمل.

أما نور قبطان، مؤلفة المسرحية، فتتناول قصة المسرحية، وتجيب عن سؤال حول مصدر فكرة العمل وكيف جمعت كل هذه الشخصيات المختلفة في مكان واحد وهو "الصالون".

ومن بين أبطال العرض، الفنانة مريم أشرف زكي، التي تتحدث عن تجربتها في التمثيل وعشقها للمسرح، ومدى أهمية هذه التجربة في بدايتها الفنية. كما تكشف عن رأي والدها وملاحظاته قبل أن تقف على خشبة المسرح.

ويتحدث أيضًا الفنان محمد الليثي عن تجربته مع المسرح والفرق بينه وبين العمل في السينما والتلفزيون، حيث سبق له تقديم العديد من الشخصيات الدرامية والسينمائية.

ويُشارك باقي فريق العمل في الحديث عن كواليس وأسرار المسرحية، التي نالت إشادة النقاد واستحسان الجمهور.

الإعلامي عمرو الليثي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي مسرحية الصالون عمل مسرحية الصالون الفنان أشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

عمر زهران

كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران

سمية الألفي مع زوجها والفيشاوي

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

مدحت شلبي

الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية لعام 2025

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

أموال

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

ترشيحاتنا

زيزو

رسائل دعم من نجوم الزمالك لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

السيسي

اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بجائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات

انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات غدا

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد