سؤال محرج لـ محمد سامى بسبب زوجته ومقارنتها بـ منى زكى ومنة شلبي.. شاهد رده

تعرض المخرج محمد سامى إلى سؤال محرج فى أحد لقاءات بودكاست حول المفاضلة بين زوجته ومنى زكى ومنة شلبى من حيث الأفضل تمثيلا.

وجاء رد محمد سامى حاسما وصريحا حيث قال: مى عمر أفضل من أى حد فى التاريخ وأفضل مخلوق خلقه ربنا دى مراتى كممثلة وغير ممثلة حتى طباخة.

وكان تحدث المخرج محمد سامي عن سبب كتابته لأعماله وعدم الاكتفاء بدور المخرج فقط، مشيرا إلى المعاناة التي صادفها مع بعض المؤلفين وتعنتهم مع آرائهم اتجاه ما يقدمون، وعدم المرونة في المناقشات حول مبررات ودوافع الشخصيات وتصاعد الدراما نفسها.

وقال سامي في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بعنوان "محمد سامي ... مجدد الدراما العربية": "بلاقي كتاب السيناريو بقعد اكتب لهم وأعدل لهم وأضيف لهم وفي الآخر يعترضوا، وكمان بيخافوا يتقال عليهم المخرج كتب لهم بيبقى عندهم عدم ثقة".

وتابع محمد سامي: اتجهت لتجديد تنفيذ الدراما منذ بدايتي، هربا من شكل ونمط المسلسلات القديمة، التي كان يغلب عليها طابعا غير حقيقي أضر بكثير من الأعمال القديمة وصولا الى طريقة إدارة الممثلين.