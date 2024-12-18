بـ أسلوب "كسر الجادون" | تجديد حبس عاطلين لسرقتهما الدراجات بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.



البداية ..

عندما نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.