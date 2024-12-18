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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع بقيمة 895 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 895 مليار دولار، رغم احتوائه على بند مثير للجدل يتعلق بالرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.

خلال التصويت، وافق مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو على القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل 13، وهو ما يتجاوز بكثير الأغلبية البسيطة المطلوبة للموافقة عليه. 

وبحسب وكالة “رويترز” سيتم إرسال الموافقة إلى البيت الأبيض، حيث أكد أنصار القانون في الكونجرس أنه من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

ينص القانون على إنفاق عسكري سنوي غير مسبوق قدره 895 مليار دولار، يشمل شراء السفن والطائرات والأسلحة، بالإضافة إلى تدابير تهدف لتعزيز القدرة التنافسية مع القوى الجيوسياسية مثل الصين وروسيا.

كما يركز مشروع القانون المكون من 1800 صفحة على تحسين نوعية الحياة للجيش الأمريكي. 

ويشمل زيادات في رواتب القوات ذات الرتب الأدنى بنسبة 14.5%، و4.5% لبقية القوات، وهي زيادة تفوق المعتاد. كما يخصص المشروع مليارات الدولارات لتحسين الإسكان العسكري والمدارس ومراكز رعاية الأطفال.

البيت الأبيض الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الصين وروسيا الرئيس جو بايدن ميزانية الدفاع الأمريكية

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