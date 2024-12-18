ترسانة الإسكندرية: نمتلك أكبر حوض جاف في مصر

قال اللواء بحري مهندس حسام الدين عزت قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية إن شركة ترسانة الإسكندرية تمتلك إمكانيات عالية ومتطورة في إصلاح وبناء السفن، متابعا: نحن نمتلك أكبر حوض جاف في مصر، بطول 267 متر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج المهم، المذاع على قناة تن، أننا نمتلك حوض جاف أخر، للسفن الأصغر في الحجم، بالإضافة إلى تزويد الحوض العائم، وذلك لاستيعاب أكبر كم من السفن.

وأشار إلى أن الحوض العائم سيكون جاهزا للتشغيل خلال شهر من الآن، متابعا: نمتلك ما يقارب من 18 ونش بحمولات مختلفة.

ولفت إلى أن التأهيل والتدريب للعنصر البشري يتم على أعلى مستوى، متابعا: قمنا بإرسال بعثات إلى العديد من الدول العالمية للحصول على الخبرة.

وأوضح أن العنصر البشري والعاملين حاصلين على شهادات من هيئة الإشراف.