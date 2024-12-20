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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 20-12-2024

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بالتزامن مع بدء عطلة البنوك الأسبوعية في مصر، والتي بدأت اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 20-12-2024.

ومع إغلاق العمل في البنوك المصرية أمس الخميس؛ صعد الدولار مقابل الجنيه نحو 4 قروش جديدة.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع .

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و 50.93 جنيه للبيع في بنكي مصر وميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الأهلي المصري، البركة"

بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص والحكومة نحو 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، الأسكندرية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، العربي الافريقي الدولي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنوك "نكست،سايب،HSBC"

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، المصري لتنمية الصادرات، مصرف ابوظبي الاسلامي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

البنك المركزي يسحب سيولة

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه في عطاء له اليوم .

كشف تقرير عن صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات المزايدة المقبولة لنحو 26 طلبا .

وقدمت المؤسسات المالية نحو 26 طلب مزايدة بقيمة 12.25 مليار جنيه .

كان البنك المركزي المصري أعلن استرجاع طلبات سيولة بقيمة 1.3 مليار جنيه في عطاء له اليوم ضمن الودائع المطروحة بسعر فائدة ثابت .

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