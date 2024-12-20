قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصبوا على المواطنين.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحة
حياة كريمة.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
قمة الدول الثماني .. تفاصيل مباحثات السيسي مع قادةتركيا وإيران وفلسطين ولبنان وبنجلاديش
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد منية النصر بالدقهلية
الرقص من أعراضه.. دينجا دينجا مرض غامض يصيب الأوغانديين
محليا ودوليا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
تصعيد بغزة ولبنان واليمن.. نتنياهو يواصل تنفيذ مخططاته لتغيير خريطة الشرق الأوسط
موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إصابة 21 شخصا في تصادم اتوبيس وميني باص بـ العلمين الجديدة
أيمن بهجت قمر عن محمد رمضان: مش نمبر وان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

قراصنة عملات مشفرة من كوريا الشمالية يسرقون 1.3 مليار دولار

قراصنة
قراصنة
نهى هجرس
×

أقدم بعض القراصنة من كوريا الشمالية على سرقة مبالغ قياسية من منصات عملات مشفرة خلال هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تشاينا أناليسيس" (Chainalysis)، ما يكشف بأنه تهديد للأمن القومي الأمريكي.

كما أوضح التقرير الذي نشرته منصة تحليلات بلوكتشين أمس، أن القراصنة الذين قاموا بالسرقة قد استخدموا أساليب متطورة مثل استغلال فرص العمل عن بعد، كما أن المتورطون في الاستيلاء على أكثر من نصف إجمالي المبلغ المسروق، الذي بلغ 2.2 مليار دولار في 2024.

في 12 ديسمبر، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لـ14 مواطناً كورياً شمالياً في الـ 12 من ديسمبر، وذلك بدعوى بسبب جرائم احتيال وغسل أموال أثناء عملهم كموظفي تكنولوجيا معلومات عن بُعد في شركات أميركية. 

وجمع القراصنة خلال هذه الفترة أكثر من 88 مليون دولار من خلال سرقة معلومات ملكية فكرية وعمليات ابتزاز.

ويقوم القراصنة بعد سرقة العملات المشفرة، بغسل الأموال غير المشروعة عبر منصات مالية لامركزية، أو مزج العملات الرقمية لإخفاء مصدر الأموال، وفقاً لـ"تشاينا أناليسيس".

كوريا الشمالية قراصنة مليار دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم | هل قررت التعليم ذلك؟

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

الدعم النقدي

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

سعر الدولار

الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 150 جنيها خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

ترشيحاتنا

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

ضمن "بداية جديدة لبناء الإنسان".. قومى المرأة يواصل جهوده بإدفو وأسوان

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبداري والغنايم

الاعمال

رفع 400 حالة إشغال طريق ومخالفة بالإسماعيلية

بالصور

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

شوربة
شوربة
شوربة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد