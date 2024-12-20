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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

روبي بـ الوردي في أحدث ظهور.. شاهد

روبي
روبي
شروق سلامة
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خطفت النجمة روبي الأنظار خلال أحدث حفلاتها الغنائية، التي أقيمت في أحد الفنادق الكبرى بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. وظهرت روبي بفستان وردي لافت نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صور الحفل عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.


 وتواصل روبي تألقها الفني، حيث احيت قبل أيام حفلًا ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست ساوندستورم” في الرياض، و طلت بفستان برتقالي قصير من تصميم العالمي زهير مراد، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمتع بأغانيها المميزة مثل “ليه بيداري”، “الليلة حلوة”، و”عسل يا ناس”.


 

على صعيد آخر، تنشغل روبي حاليًا في تصوير مسلسلها الجديد بعنوان مبدئي “ناقص ضلع”، الذي يجمعها مع النجمات نيللي كريم وكندة علوش، بإدارة المخرج محمد شاكر خضير،يُذكر أن آخر أعمال روبي التليفزيونية كان مسلسل “حضرة العمدة”، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة نخبة من نجوم الدراما.


و  يستعد أوبن إير مول مدينتي لاستضافة حفل غنائي مميز يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر، يحييه نجم الأغنية الشعبية حكيم والفنانة المتألقة روبي، في ليلة من المتوقع أن تكون مليئة بالحماس والطرب.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية التي ينظمها المول كل اسبوع . وسيبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء ، حيث سيقدم النجمان مجموعة من أبرز أغانيهما التي يعشقها الجمهور.

روبي حكيم مدينتي

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