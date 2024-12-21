إيهاب توفيق يكشف كواليس تعرفه على زوجته: أهديتها هذه الأغنية

في لقاء خاص مع برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، روى الفنان إيهاب توفيق، تفاصيل لقائه الأول مع زوجته التي وقع في حبها من النظرة الأولى.

وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أن اللقاء الأول كان في حفل زفاف إحدى قريباتها، حيث أبدى إعجابه بها مباشرة وقال لها بصراحة: "لو سمحتي، عايز رقم تليفونك علشان عايز أتجوزك".

وأشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أنها شعرت بالمفاجأة في البداية، لكنها استجابت لاحقًا وأعطته الرقم.

وأضاف الفنان إيهاب توفيق أنه قرر التواصل معها على الفور، وذهب مباشرةً إلى والدتها أثناء الحفل ليخبرها بأنه حصل على رقم ابنتها.

وتابع الفنان إيهاب توفيق، قائلاً: "رقم تليفونها كان صعب، وكل رقم مختلف عن الآخر، فذهبت سريعًا إلى السيارة لتسجيله، وفي اليوم التالي تواصلت معها مباشرةً. بعدها زرت منزلها وتقدمت رسميًا للزواج منها، وقمنا بقراءة الفاتحة سريعًا".

وأوضح إيهاب توفيق، أن خطوبتهما كانت مليئة باللحظات المميزة، مشيرًا إلى أنه أهدى زوجته أغنية "يا أحلى منهم" خلال فترة الخطوبة، كرسالة حب وتقدير لها.

يُذكر أن الحلقة شهدت أجواءً مليئة بالمرح والرومانسية، حيث عبر إيهاب عن سعادته بحياته الزوجية وكيفية تطورها منذ البداية.