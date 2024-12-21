استجابة لمطالب المواطنين.. تعرف على الشوارع المرصوفة وسط الإسكندرية

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ الإسكندرية في هذا السياق أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين فقد تم الانتهاء من رصف و إعادة الشيء لأصله في ٢٤ شارع بحي الجمرك وهم: (شارع إسماعيل صبري - شارع الشمرلي- حارة الدرملي بالمنشية- شارع عادل خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- شارع الجزائر من حمام الورشة وحتى شارع اسكال الغلال- جزء من شارع الجنينة من إسحاق نديم وحتى نادي دولز- شارع الآباء اليسوعيين والجزويت - حارة القمر باللبان- شارع تاج الدين - شارع الدواريش باللبان- محمد عبده- شارع سيدي خليفة بحري - أمام مستشفى الصدرية بمنطقة النقراشي- المعهد الأزهري- مدرسة قايتباي خلف الصحة- فهمى الناضورى- قلعة قايتباي وأمام المعهد القومي لعلوم-امنحوتب- مسار إسحاق النديم والبيضاوى وعبد المنعم وصلاح الدين- خليل بك- أمام قسم المنشية - خلف مكاتب بريد حلابو- تقاطع إسحاق نديم مع السبع بنات- ميدان عرابي أمام البنك العربي الأفريقي).



و أضاف محافظ الإسكندرية أنه جاري العمل على إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال شركات المرافق في الشوارع التالية بنطاق الحي :(سانت كاترين حتى إسحاق نديم -خلف سنترال المنشية -شارع النجع -مستودع الأنابيب)