جاهزية على أعلى مستوى.. تفاصيل زيارة وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

كشف اللواء طيار د.هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن زيارة وزير الدفاع إلى القاعدة الجوية للإطمئنان على جاهزية القوات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زيارة وزير الدفاع إلى القاعدة الجوية للتأكد من جاهزية القوات في توقيت قصير.



وأشار اللواء طيار د.هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن وزير الدفاع زار المقاتلين في مدرسة التدريب على القتال الجوي والمناورات.

واستطرد أن هناك دول عربية ترسل أبنائها الطيارين للتدريب في مدرسة التدريب على القتال الجوي؛ حيث إن القوات الجوية تمتلك قدرات هائلة للتعامل خارج الحدود بكفاءة عالية.

وأشار اللواء طيار د.هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن طائرات الرافال قادرة على حمل 9.5 طن أسلحة متنوعة بينما طائرات الميج قادرة على حمل 8.5 طن أسلحة متنوعة.

وقال اللواء طيار د.هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الطائرات الحديثة قادرة على الإشتباك والتمويل في الجو.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية محترفة ومن ضمن مؤشرات الاحتراف هو الجاهزية لمواجهة أي عدائيات والتصدي لها في وقت قياسي داخل أو خارج الحدود.

واختتم اللواء طيار د.هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المقاتل المصري مستنير، والعنصر البشري يجب أن يعرف من قياداته ماذا يجري ويدور في المنطقة لاستشراق ما يدور في المستقبل من تحديات.