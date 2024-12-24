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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

ماك شرقاوي: شهر عسل بين ترامب وبوتين قريبًا وسيكون هناك تهديدات بينهما

ترامب
ترامب
عادل نصار
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قال الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، إن تصريحات ترامب الأخيرة، قد ذكر بها الصراع في الشرق الاوسط سوف يكون له حلول كما ركز على لبنان وغزة، لكن لم يقول ماذا سيفعل، كما أنه لم متحفظ اتجاه سوريا واكتفى بقوله ان سوريا ليست صديقه، ولا يجب أن ينخرط على ما يحدث هناك، حيث أعلن أنها ليست معركة أمريكا، لكن زيادة عدد القوات الأمريكية هناك تشير إلى نوايا تتعلق بحماية مصالح محددة، فهدف امريكا من سوريا هو النفط، كما شد في التعامل مع إيران ووضح أنها ممكن أن تصل الى صراع عسكري، فكل تصريحات ترامب غير واضحة.

وأضاف  الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، خلال مداخلة عبر سكايب من نيويورك، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان تهديد ترامب للصين واوروبا هو وضح في تصريحاته عن التعريفة الجمركية والحرب الاقتصادية، بان اي شخص سيهدد الدولار سنفرض عليه ضرائب جمركية 100 %، كما قال انه لابد على شركائنا الدفع مقابل الحماية، وهنا لن يخص الشرق الاوسط فقط، بل يطالب جنوب كوريا الجنوبية، واليابان والمانيا، واسبانيا وغيرهم من الدول، كما ان رفع الضرائب الجمركية سيجعل شركات كثيرة في الصين كان لها سوق كبير في امريكا لن تدخل، وعدم دخول السوق الامريكي هو خسارة كبيرة للغاية.

وأوضح  الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، ان تهديد ترامب لـ "بنما"، هو له وضع خاص، كون أن امريكا كانت تسيطر على بنما حتى التسعينات، وبعد استقلال بنما اصبحت دولة بنما لها سيطرة على قناة بنما، فتصريحه بأنه من الممكن أن يلغي الاتفاقية مع بنما ويسيطر على القناة، لأنه يرى أن الصين تتوسع في شرق اسيا والبحر الصيني الجنوبي وتريد أن تفرض على المنطقة، وهذا يتعارض مع المصالح الأمريكية التجارية والجيوسياسية والعسكرية ايضًا، فسيكون موضوع بنما عليه الكثير من النمط السياسي الفترة القادمة.

واستكمل  الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، ان تصريحات ترامب عن القبة الامريكية، فالقبة الجديدة هو مشروع امريكي، كما انه فشل فشل زريع في إسرئيل، لكن هناك مشروعات أخرى لم يزاح عن الستار، مثل ستار اللليزر وهو مشورع حماية كاملة وحديث واقل تكلفه تستخدمه امريكا، كما ان ترامب لديه قوة فضاء امريكية، فالحروب القادمة ستكون من الفضاء، كما ان ترامب يخشى من التصعيد في المنطقة، ومن تنفيذ روسيا لتهديدتها لحرب نووية، كما انه سيكون هناك شهر عسل بين ترامب وبوتين قريبًا، لكن هذا لا يعني انه سيكون هناك تهديدات متبادلة بينهما.

واختتم  الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية، أن الصعود الكبير لرجل الاعمال الشهير إيلون ماسك، ما هو إلا استفادة من قبل ترامب، فترامب لا يقبل أن يزاحمه أحد، كما ان ايلون ماسك ذكي للغاية، فهو استفاد هو الاخر فقد دفع 250 مليون دولار في انتخابات ترامب، وربح 26 تريليون دولار، كما يقال انه من الممكن أن يكون متحدث، فمن المتوقع أن يكون له دور كبير للغاية الفترة القادمة، كما هناك نيه من ترامب لتعديل الدستور الأمريكي في المستقبل، مما يتح له فتح الباب أمام ترامب لفترة رئاسية ثالثة ولو فشل فسيكون أحد ابناءه هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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