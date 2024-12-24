انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024

تراجع سعر كيلو الشاي اليوم وانخفضت أسعار 15 سلعة في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بنسب وصلت إلى 37.46%، كما شهدت الأسواق المصرية تباينًا في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار 3 سلع بنسبة تتراوح بين 0.06% و2.09%.

سعر كيلو السكر اليوم

متوسط السعر: 35.7 جنيه

قيمة التغير: زيادة 0.02 جنيه

نسبة التغير: 0.06%

السكر المعبأ سجل اليوم متوسط سعر 35.7 جنيه بزيادة طفيفة قدرها 0.02 جنيه، ما يعادل نسبة ارتفاع 0.06%.

سعر كيلو الأرز اليوم

متوسط السعر: 34.51 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.04 جنيه

نسبة التغير: 0.12%

تراجع سعر الأرز المعبأ اليوم ليسجل متوسط 34.51 جنيه بانخفاض 0.04 جنيه، بنسبة 0.12%.

سعر كيلو الفول اليوم

متوسط السعر: 54.44 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.76 جنيه

نسبة التغير: 1.38%

سجل الفول المعبأ تراجعًا ملحوظًا حيث بلغ متوسط سعره 54.44 جنيه، بانخفاض قيمته 0.76 جنيه، ما يعادل نسبة 1.38%.

سعر كيلو الدقيق اليوم

متوسط السعر: 25.22 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.65 جنيه

نسبة التغير: 2.51%

الدقيق المعبأ سجل اليوم متوسط سعر 25.22 جنيه بانخفاض قدره 0.65 جنيه، بنسبة 2.51%.

سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم

متوسط السعر: 79.47 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 5.32 جنيه

نسبة التغير: 6.27%

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس ليصل إلى متوسط 79.47 جنيه، بتراجع قدره 5.32 جنيه، بنسبة انخفاض 6.27%.

سعر كيلو المكرونة اليوم

متوسط السعر: 31.32 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.05 جنيه

نسبة التغير: 0.16%

تراجعت المكرونة المعبأة إلى متوسط سعر 31.32 جنيه، بانخفاض طفيف قدره 0.05 جنيه، بنسبة 0.16%.

سعر كيلو المكرونة اليوم

متوسط السعر: 25.47 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.34 جنيه

نسبة التغير: 1.32%

المكرونة السائبة انخفضت اليوم لتسجل متوسط سعر 25.47 جنيه، بتراجع قدره 0.34 جنيه، بنسبة 1.32%.

سعر كيلو العدس اليوم

متوسط السعر: 61.24 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 3.2 جنيه

نسبة التغير: 4.97%

العدس الصحيح شهد تراجعًا إلى متوسط سعر 61.24 جنيه، بانخفاض قدره 3.2 جنيه بنسبة 4.97%.

سعر كيلو العدس الأصفر اليوم

متوسط السعر: 66.88 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.41 جنيه

نسبة التغير: 0.61%

العدس الأصفر سجل اليوم متوسط سعر 66.88 جنيه بانخفاض قدره 0.41 جنيه، بنسبة 0.61%.

سعر عبوة شاي ليبتون (40 جم) اليوم

متوسط السعر: 12.69 جنيه

قيمة التغير: زيادة 0.26 جنيه

نسبة التغير: 2.09%

ارتفع سعر شاي ليبتون ليبلغ متوسط 12.69 جنيه، بزيادة 0.26 جنيه، ما يعادل نسبة 2.09%.

سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) اليوم

متوسط السعر: 10.62 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.06 جنيه

نسبة التغير: 0.56%

شاي العروسة تراجع اليوم ليسجل متوسط سعر 10.62 جنيه، بانخفاض قدره 0.06 جنيه، بنسبة 0.56%.

سعر كيلو الشاي اليوم

متوسط السعر: 237.8 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 2.47 جنيه

نسبة التغير: 1.03%

الشاي سجل اليوم متوسط سعر 237.8 جنيه بانخفاض قدره 2.47 جنيه، بنسبة 1.03%.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

متوسط السعر: 168.38 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 1.14 جنيه

نسبة التغير: 0.67%

سجلت كرتونة البيض البلدي متوسط سعر 168.38 جنيه بانخفاض 1.14 جنيه، بنسبة 0.67%.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

متوسط السعر: 163.6 جنيه

قيمة التغير: زيادة 0.34 جنيه

نسبة التغير: 0.21%

البيض الأبيض ارتفع ليسجل متوسط سعر 163.6 جنيه بزيادة 0.34 جنيه، بنسبة 0.21%.

سعر البيض البلدي اليوم

متوسط السعر: 6.29 جنيه

قيمة التغير: ثابت (0 جنيه)

نسبة التغير: 0%

البيضة البلدي حافظت على سعرها اليوم عند متوسط 6.29 جنيه دون أي تغير.

سعر البيضة البيضاء اليوم

متوسط السعر: 6.89 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.48 جنيه

نسبة التغير: 6.51%

البيضة البيضاء شهدت انخفاضًا اليوم إلى متوسط سعر 6.89 جنيه، بتراجع قدره 0.48 جنيه، بنسبة 6.51%.

سعر البيضة الحمراء اليوم

متوسط السعر: 5.94 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.1 جنيه

نسبة التغير: 1.66%

البيضة الحمراء انخفضت اليوم لتسجل متوسط سعر 5.94 جنيه، بتراجع قدره 0.1 جنيه، بنسبة 1.66%.

سعر لتر زيت الذرة اليوم

متوسط السعر: 100.42 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.7 جنيه

نسبة التغير: 0.69%

شهد زيت الذرة انخفاضًا طفيفًا ليسجل متوسط سعر 100.42 جنيه بانخفاض قدره 0.7 جنيه بنسبة 0.69%.