انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024

تراجع سعر كيلو الشاي اليوم وانخفضت أسعار 15 سلعة في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بنسب وصلت إلى 37.46%، كما شهدت الأسواق المصرية تباينًا في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار 3 سلع بنسبة تتراوح بين 0.06% و2.09%.
سعر كيلو السكر اليوم
متوسط السعر: 35.7 جنيه
قيمة التغير: زيادة 0.02 جنيه
نسبة التغير: 0.06%
السكر المعبأ سجل اليوم متوسط سعر 35.7 جنيه بزيادة طفيفة قدرها 0.02 جنيه، ما يعادل نسبة ارتفاع 0.06%.
سعر كيلو الأرز اليوم
متوسط السعر: 34.51 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.04 جنيه
نسبة التغير: 0.12%
تراجع سعر الأرز المعبأ اليوم ليسجل متوسط 34.51 جنيه بانخفاض 0.04 جنيه، بنسبة 0.12%.
سعر كيلو الفول اليوم
متوسط السعر: 54.44 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.76 جنيه
نسبة التغير: 1.38%
سجل الفول المعبأ تراجعًا ملحوظًا حيث بلغ متوسط سعره 54.44 جنيه، بانخفاض قيمته 0.76 جنيه، ما يعادل نسبة 1.38%.
سعر كيلو الدقيق اليوم
متوسط السعر: 25.22 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.65 جنيه
نسبة التغير: 2.51%
الدقيق المعبأ سجل اليوم متوسط سعر 25.22 جنيه بانخفاض قدره 0.65 جنيه، بنسبة 2.51%.
سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم
متوسط السعر: 79.47 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 5.32 جنيه
نسبة التغير: 6.27%
انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس ليصل إلى متوسط 79.47 جنيه، بتراجع قدره 5.32 جنيه، بنسبة انخفاض 6.27%.
سعر كيلو المكرونة اليوم
متوسط السعر: 31.32 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.05 جنيه
نسبة التغير: 0.16%
تراجعت المكرونة المعبأة إلى متوسط سعر 31.32 جنيه، بانخفاض طفيف قدره 0.05 جنيه، بنسبة 0.16%.
سعر كيلو المكرونة اليوم
متوسط السعر: 25.47 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.34 جنيه
نسبة التغير: 1.32%
المكرونة السائبة انخفضت اليوم لتسجل متوسط سعر 25.47 جنيه، بتراجع قدره 0.34 جنيه، بنسبة 1.32%.
سعر كيلو العدس اليوم
متوسط السعر: 61.24 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 3.2 جنيه
نسبة التغير: 4.97%
العدس الصحيح شهد تراجعًا إلى متوسط سعر 61.24 جنيه، بانخفاض قدره 3.2 جنيه بنسبة 4.97%.
سعر كيلو العدس الأصفر اليوم
متوسط السعر: 66.88 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.41 جنيه
نسبة التغير: 0.61%
العدس الأصفر سجل اليوم متوسط سعر 66.88 جنيه بانخفاض قدره 0.41 جنيه، بنسبة 0.61%.
سعر عبوة شاي ليبتون (40 جم) اليوم
متوسط السعر: 12.69 جنيه
قيمة التغير: زيادة 0.26 جنيه
نسبة التغير: 2.09%
ارتفع سعر شاي ليبتون ليبلغ متوسط 12.69 جنيه، بزيادة 0.26 جنيه، ما يعادل نسبة 2.09%.
سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) اليوم
متوسط السعر: 10.62 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.06 جنيه
نسبة التغير: 0.56%
شاي العروسة تراجع اليوم ليسجل متوسط سعر 10.62 جنيه، بانخفاض قدره 0.06 جنيه، بنسبة 0.56%.
سعر كيلو الشاي اليوم
متوسط السعر: 237.8 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 2.47 جنيه
نسبة التغير: 1.03%
الشاي سجل اليوم متوسط سعر 237.8 جنيه بانخفاض قدره 2.47 جنيه، بنسبة 1.03%.
سعر كرتونة البيض البلدي اليوم
متوسط السعر: 168.38 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 1.14 جنيه
نسبة التغير: 0.67%
سجلت كرتونة البيض البلدي متوسط سعر 168.38 جنيه بانخفاض 1.14 جنيه، بنسبة 0.67%.
سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم
متوسط السعر: 163.6 جنيه
قيمة التغير: زيادة 0.34 جنيه
نسبة التغير: 0.21%
البيض الأبيض ارتفع ليسجل متوسط سعر 163.6 جنيه بزيادة 0.34 جنيه، بنسبة 0.21%.
سعر البيض البلدي اليوم
متوسط السعر: 6.29 جنيه
قيمة التغير: ثابت (0 جنيه)
نسبة التغير: 0%
البيضة البلدي حافظت على سعرها اليوم عند متوسط 6.29 جنيه دون أي تغير.
سعر البيضة البيضاء اليوم
متوسط السعر: 6.89 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.48 جنيه
نسبة التغير: 6.51%
البيضة البيضاء شهدت انخفاضًا اليوم إلى متوسط سعر 6.89 جنيه، بتراجع قدره 0.48 جنيه، بنسبة 6.51%.
سعر البيضة الحمراء اليوم
متوسط السعر: 5.94 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.1 جنيه
نسبة التغير: 1.66%
البيضة الحمراء انخفضت اليوم لتسجل متوسط سعر 5.94 جنيه، بتراجع قدره 0.1 جنيه، بنسبة 1.66%.
سعر لتر زيت الذرة اليوم
متوسط السعر: 100.42 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 0.7 جنيه
نسبة التغير: 0.69%
شهد زيت الذرة انخفاضًا طفيفًا ليسجل متوسط سعر 100.42 جنيه بانخفاض قدره 0.7 جنيه بنسبة 0.69%.