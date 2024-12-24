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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024

سعر الشاي اليوم
سعر الشاي اليوم
محمد صبيح
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تراجع سعر كيلو الشاي اليوم وانخفضت أسعار 15 سلعة في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-12-2024  بنسب وصلت إلى 37.46%، كما شهدت الأسواق المصرية تباينًا في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار 3 سلع بنسبة تتراوح بين 0.06% و2.09%.

سعر كيلو السكر اليوم

متوسط السعر: 35.7 جنيه

قيمة التغير: زيادة 0.02 جنيه

نسبة التغير: 0.06%

السكر المعبأ سجل اليوم متوسط سعر 35.7 جنيه بزيادة طفيفة قدرها 0.02 جنيه، ما يعادل نسبة ارتفاع 0.06%.

سعر كيلو الأرز اليوم

متوسط السعر: 34.51 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.04 جنيه

نسبة التغير: 0.12%

تراجع سعر الأرز المعبأ اليوم ليسجل متوسط 34.51 جنيه بانخفاض 0.04 جنيه، بنسبة 0.12%.

سعر كيلو الفول اليوم

متوسط السعر: 54.44 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.76 جنيه

نسبة التغير: 1.38%

سجل الفول المعبأ تراجعًا ملحوظًا حيث بلغ متوسط سعره 54.44 جنيه، بانخفاض قيمته 0.76 جنيه، ما يعادل نسبة 1.38%.

سعر كيلو الدقيق اليوم

متوسط السعر: 25.22 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.65 جنيه

نسبة التغير: 2.51%

الدقيق المعبأ سجل اليوم متوسط سعر 25.22 جنيه بانخفاض قدره 0.65 جنيه، بنسبة 2.51%.

سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم

متوسط السعر: 79.47 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 5.32 جنيه

نسبة التغير: 6.27%

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس ليصل إلى متوسط 79.47 جنيه، بتراجع قدره 5.32 جنيه، بنسبة انخفاض 6.27%.

سعر كيلو المكرونة اليوم

متوسط السعر: 31.32 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.05 جنيه

نسبة التغير: 0.16%

تراجعت المكرونة المعبأة إلى متوسط سعر 31.32 جنيه، بانخفاض طفيف قدره 0.05 جنيه، بنسبة 0.16%.

سعر كيلو المكرونة اليوم

متوسط السعر: 25.47 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.34 جنيه

نسبة التغير: 1.32%

المكرونة السائبة انخفضت اليوم لتسجل متوسط سعر 25.47 جنيه، بتراجع قدره 0.34 جنيه، بنسبة 1.32%.

سعر كيلو العدس اليوم

متوسط السعر: 61.24 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 3.2 جنيه

نسبة التغير: 4.97%

العدس الصحيح شهد تراجعًا إلى متوسط سعر 61.24 جنيه، بانخفاض قدره 3.2 جنيه بنسبة 4.97%.

سعر كيلو العدس الأصفر اليوم

متوسط السعر: 66.88 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.41 جنيه

نسبة التغير: 0.61%

العدس الأصفر سجل اليوم متوسط سعر 66.88 جنيه بانخفاض قدره 0.41 جنيه، بنسبة 0.61%.

سعر عبوة شاي ليبتون (40 جم) اليوم

متوسط السعر: 12.69 جنيه

قيمة التغير: زيادة 0.26 جنيه

نسبة التغير: 2.09%

ارتفع سعر شاي ليبتون ليبلغ متوسط 12.69 جنيه، بزيادة 0.26 جنيه، ما يعادل نسبة 2.09%.

سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) اليوم

متوسط السعر: 10.62 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.06 جنيه

نسبة التغير: 0.56%

شاي العروسة تراجع اليوم ليسجل متوسط سعر 10.62 جنيه، بانخفاض قدره 0.06 جنيه، بنسبة 0.56%.

سعر كيلو الشاي اليوم

متوسط السعر: 237.8 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 2.47 جنيه

نسبة التغير: 1.03%

الشاي سجل اليوم متوسط سعر 237.8 جنيه بانخفاض قدره 2.47 جنيه، بنسبة 1.03%.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

متوسط السعر: 168.38 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 1.14 جنيه

نسبة التغير: 0.67%

سجلت كرتونة البيض البلدي متوسط سعر 168.38 جنيه بانخفاض 1.14 جنيه، بنسبة 0.67%.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

متوسط السعر: 163.6 جنيه

قيمة التغير: زيادة 0.34 جنيه

نسبة التغير: 0.21%

البيض الأبيض ارتفع ليسجل متوسط سعر 163.6 جنيه بزيادة 0.34 جنيه، بنسبة 0.21%.

سعر البيض البلدي اليوم

متوسط السعر: 6.29 جنيه

قيمة التغير: ثابت (0 جنيه)

نسبة التغير: 0%

البيضة البلدي حافظت على سعرها اليوم عند متوسط 6.29 جنيه دون أي تغير.

سعر البيضة البيضاء اليوم

متوسط السعر: 6.89 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.48 جنيه

نسبة التغير: 6.51%

البيضة البيضاء شهدت انخفاضًا اليوم إلى متوسط سعر 6.89 جنيه، بتراجع قدره 0.48 جنيه، بنسبة 6.51%.

سعر البيضة الحمراء اليوم

متوسط السعر: 5.94 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.1 جنيه

نسبة التغير: 1.66%

البيضة الحمراء انخفضت اليوم لتسجل متوسط سعر 5.94 جنيه، بتراجع قدره 0.1 جنيه، بنسبة 1.66%.

سعر لتر زيت الذرة اليوم

متوسط السعر: 100.42 جنيه

قيمة التغير: انخفاض 0.7 جنيه

نسبة التغير: 0.69%

شهد زيت الذرة انخفاضًا طفيفًا ليسجل متوسط سعر 100.42 جنيه بانخفاض قدره 0.7 جنيه بنسبة 0.69%.

سعر كيلو الفول اليوم أسعار 15 سلعة سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الدقيق اليوم سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر كيلو الشاي اليوم أسعار 15 سلعة في الأسواق أسعار 3 سلع

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