تسرب مياه داخل مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة.. ما القصة؟

كشفت شركة ميناء القاهرة الجوي، كواليس واقعة تسرب مياه داخل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي مساء أمس الاثنين، وتم السيطرة عليه في الحال.

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، "في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على التواصل المستمر وإطلاع العملاء بطبيعة الأمور على أرض الواقع بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والوضوح، نود أن نحيطكم علمًا بالمستجدات المتعلقة بما حدث اليوم في مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي".

أضافت،: "أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حدث تشغيل غير مقصود لإحدى رشاشات المياه التابعة لمنظومة الحماية المدنية، والتي أدت إلى حدوث تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة داخل المبنى".

تابعت: "على الفور ، تم السيطرة على الموقف بواسطة الفرق المختصة، وعادت جميع العمليات التشغيلية بالمبنى إلى طبيعتها بالكامل دون أي تأثير على حركة الرحلات أو كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين".

واختتمت، قائله: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع المسافرين خلال تلك الفترة على تفهمهم وتعاونهم معنا، ونجدد التأكيد على التزامنا الدائم بضمان سلامة جميع الركاب والعاملين، ونؤكد حرصنا الدائم على خدمتكم وتقديم أعلى جودة من الخدمات لجميع المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي".