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امتحانات الثانوية العامة 2025| مطالب بإلغاء البابل شيت وعودة الأسئلة المقالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2025| مطالب بإلغاء البابل شيت وعودة الأسئلة المقالية

امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي
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أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر  إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري التربية والتعليم و التعليم العالي  و أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بشأن استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025 يعكس اهتمام الدولة بإحكام السيطرة علي حالات الغش والتسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.  


وقالت مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر : نرجو أن يكون أحد الحلول المقترحة للسيطرة على امتحانات الثانوية العامة 2025 ، هو عودة نظام البوكليت وإلغاء البابل شيت الذي سهل الغش بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : نرجو أيضا أن تكون بين مقترحات السيطرة على امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زيادة عدد الأسئلة المقالية ، بإعتبارها أسئلة يصعب غشها بعكس اسئلة الاختيار من متعدد.

كما أشارت مؤسس ائتلاف أولياء امور مصر إلى فكرة اللجوء لاستخدام أجهزة التشويش على شبكات المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشددة على أن هذه الفكرة رائعة لمحاربة ظاهرة الغش الالكتروني الذي يتم بالموبايل كل عام.

وطالبت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، بضرورة توفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حتى يتم تعقبها وتوقيع اقصي العقوبة على المسئولين عنها، لإنه “من آمن العقاب أساء الأدب” .

وأكدت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أنه لضمان تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 من أي مخالفات ، لابد من توعية اولياء الامور والطلاب بخطورة الغش في الامتحانات والعقوبات التي تنتظر الطالب المتجاوز ، إلى جانب حُسن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين ممن يتميزون بالانضباط والكفاءة  ، وزيادة أعداد المعلمين الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية 
، استخدام وسائل حدثية في التفتيش قبل الدخول إلي اللجان لمنع دخول الموبايل وغيره 
تفعيل كاميرات المراقبة  من أجل رصد أى مخالفات قد تحدث فى اللجان بشكل سريع .
 

اجتماع عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وكذا عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.

وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.

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