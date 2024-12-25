اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الخليجي حول سوريا.. الخميس

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الكويت الخميس لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا بحسب ما أفادت به وسائل إعلام خليجية.

وفي وقت سابق أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم كل الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا، والوقوف مع الشعب السوري الشقيق.

وشدد البديوي على دعم دول مجلس التعاون كل الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق

وأكد البديوي على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.





