عائلات وأسر طلاب طب أسوان يحتفلون بتخريج الدفعة 12 .. صور

احتفل عائلات وأسر طلاب كلية الطب جامعة أسوان، بأبنائهم من خريجى الدفعة 12 بكلية الطب، وذلك فى أجواء من الفرحة الغامرة والسعادة بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.

واستقبل أولياء أمور والأهالى، أبنائهم الطلاب بالبالونات والورود والزغاريد، احتفالاً بانتهاء امتحانات الدفعة الـ12 من كلية الطب بجامعة أسوان، ونهاية السنة الخامسة للكلية والاستعداد للحصول على الامتياز خلال العامين المقبلين، بإجمالى نحو 150 طالباً وطالبة.

وشهدت احتفالات الطلاب الذين ارتدوا زى التخرج وخرجوا من مبنى الكلية لأسرهم بشكل كرنفالى احتفالى، وسط ترديد هتافات احتفالية بالتخرج وتصفيق من أولياء الأمور، واحتفالات تضمنت دفوف وفن نوبى، وأجواء مليئة بالفرحة بالتزامن مع استقبال العام الجديد 2025.

هذا وقد إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والوفد المرافق له من كنيسة الأقباط الأرثوذكس ، وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتلاحم وزيادة التوعية بضرورة توحيد الأفكار والرؤى للنهوض بوطننا الغالى مصر والحفاظ على مقدراته ، ومواجهة التحديات التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام ، وهو ما يقوم به القيادات الدينية بدور العبادة .

ولفت محافظ أسوان إلى أن اللقاءات المتتالية مع كافة أطياف وفئات المجتمع نستهدف منها التعريف بحجم الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فضلاً عن الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

ومن جانبه قدم الأنبا بيشوى شكره لمحافظ أسوان على الأداء والجهود المتميزة التى نلمسها على أرض الواقع لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، مشيداً بالتسهيلات المتنوعة التى يتم تقديمها لإنهاء المطالب والإحتياجات الخاصة بالمواطنين فى مختلف مدن ومراكز المحافظة .