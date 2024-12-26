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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برلمان

مستقبل وطن: أبناء الجاليات سفراء للدفاع عن الوطن

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
فريدة محمد
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قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، إن الجاليات المصرية بالخارج تمثل خط الدفاع عن الوطن، وهو ما جعل الحزب ينشأ أول أمانة من نوعها تهتم بشئونهم.

وأكد النائب محمود حسين  ، في تصريحات صحفية عقب  صدور قرار بالتشكيل الكامل لهيئة مكتب  الأمانة العامة للمصريين بالخارج، أن حزب مستقبل وطن ، يؤمن  بالدور القوي لأكثر من 12 مليون مصري مقيمين بالخارج ، باعتبارهم  سفراء حقيقيين عن الدول المصرية ويقفون خلف القيادة السياسية وهذا ما ظهر بوضوح بمشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية، وفي جميع الاستحقاقات الدستورية.


واكد امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ،أن الحزب يسعي للتواصل المستمر مع ابناء الجاليات المصرية بالخارج ، للاستماع لمطالبهم والعمل علي تلبية احتياجاتهم ، لاسيما أنهم  دائما يقفون في خندق واحد ، عندما يسشتعروا بأي خطر يهدد الدولة المصريةو يلتفون حول الوطن ويقفون صفا واحدا في وجه أي تهديدات خارجية .

ووجه امين الأمانة وأعضاء هيئة المكتب الشكر ،  لرئيس الحزب  المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق والأمين العام نائب رئيس النائب احمد عبدالجواد ، علي  اهتمامهم بالمصريين بالخارج ، بتشكيل تلك الأمانة الاولي من نوعها في الحياة الحزبية والسياسية، متعهدين ببذل أقصي  جهدهم للعمل علي حل مشاكل ابناء الجاليات.


وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام نائب رئيس الحزب أحمد عبدالجواد أصدر قراراً بتشكيل أمانة المصرية بالخارج في الحزب علي أن يتولي النائب الدكتور محمود حسين ،امين عام اللجنة  إلي جانب ٧ أمناء مساعدين هم ماهر شنودة وشريف النسيرى ، والنائب محمد عزت القاضي ،وعلاء ثروت خليل ،واحمد عبدالعزيز سيد ، ومحمد شحاتة عرندس ، واحمد بدوى عبداللاه.

ويضم عضوية المكتب كلا من محمد حسن البطوط ،وعبدالناصر كرم خليل ،وايمن محمد العيسوي ،واحمد الروبي ، ومحمود حميدة ،وايرين شحاتة ، وهشام هلال مهران،وسعيد طراد، وممدوح احمد ،وخالد سليمان، وعادل جلال ،ومها دانيال، وهاجر جمعة.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن لجنة الشباب الدكتور محمود حسين

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