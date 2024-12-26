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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

نادي كاظمة الكويتي يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

سامسون
سامسون
يارا أمين
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كشف  الإعلامي أحمد شوبير، عن تعاقد نادي كاظمة الكويتي  مع سامسون أكينيولا.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رسميًا - نادي كاظمة الكويتي يتعاقد مع سامسون أكينيولا لاعب الزمالك السابق”.

وقد تم فسخ التعاقدمع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا في شهر نوفمبر السابق مع نادي الزمالك بالتراضي.

وجاء هذا القرار بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة النادي واللاعب، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقات اللاعب لدى النادي.

تفاصيل رحيل سامسون:

  • الاتفاق الودي: أكد متحدث نادي الزمالك أحمد سالم، في بيان رسمي أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قد توصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب البنيني لإنهاء العلاقة التعاقدية.
  • الشكر والتقدير: وجه مجلس الإدارة الشكر لسامسون على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له كل التوفيق في مسيرته الكروية المقبلة.
  • حل مشكلة مالية: يساهم رحيل سامسون في تخفيف العبء المالي على النادي، حيث سيتم تسوية مستحقاته بشكل ودي.
الزمالك نادي سامسون أكينيولا كاظمة الكويتي أحمد شوبير

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