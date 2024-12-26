نادي كاظمة الكويتي يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعاقد نادي كاظمة الكويتي مع سامسون أكينيولا.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رسميًا - نادي كاظمة الكويتي يتعاقد مع سامسون أكينيولا لاعب الزمالك السابق”.

وقد تم فسخ التعاقدمع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا في شهر نوفمبر السابق مع نادي الزمالك بالتراضي.

وجاء هذا القرار بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة النادي واللاعب، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقات اللاعب لدى النادي.

تفاصيل رحيل سامسون: