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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

700 ألف دولار.. خالد الغندور يكشف تفاصيل عرض ليبي لضم كهربا

كهربا
كهربا
يارا أمين
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قال الإعلامي خالد الغندور، إن حدثت جلسة بين مسؤول من نادي السويحلي ورجل أعمال ليبي مع وكيل كهربا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أخبرت حضراتكم مساء أول أمس أن النادي الليبي عرض 300 ألف دولار للنادي الأهلي و 700 ألف دولار لمحمود كهربا".

وأضاف:"تم إخبار ممثلي النادي الليبي بعدم وجود أي اعتراض داخل النادي الأهلي لخروج اللاعب معارًا، وطلب ممثلي كهربا زيادة المقابل المادي للاعب".

واختتم:" السويحلي الليبي يحاول الحصول على موافقة كهربا والوصول إلى إتفاق مالي يرضي الطرفين لحسم الصفقة خلال الأسبوع الأول من يناير".

كهربا نادي وكيل الأهلي السويحلي

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