عفت نصار: زيزو إذا رحل عن الزمالك «هو الخسران»

تنبأ عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، بمستقبل نجم الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو مع الفريق، وذلك مع قرب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء دون تجديده إلى حد الآن.

وقال نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أتوقع أن يستمر أحمد سيد زيزو مع الزمالك في 2025 بنسبة كبيرة».

وأردف قائلًا: «زيزو إذا خرج من الزمالك هو الخسران وليس الزمالك»، موضحًا: «الموضوع ليس قصة التألق لسنتين أو ثلاثة.. ولكن الأمر المرتبط بالجماهيرية لزيزو في الزمالك».

وأضاف نصار: «المقياس على ذلك شيكابالا، الذي أمضى معظم سنواته مع الزمالك وخرج للاحتراف مرتين أو ثلاثة»، مشيرًا إلى أنه «لو كان شيكابالا قد أنهى مسيرته في الإسماعيلي لما تذكره أحد ولم يكن أسطورة لأي نادٍ».