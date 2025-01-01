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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

دمياط تحتفل باليوم العالمى لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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شهد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اليوم بمدينة دمياط الجديدة، الاحتفال باليوم العالمى للتطوع ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط و النائب على العساس عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والدكتور أيمن السعيد ومحمد أبو المعاطى و الدكتورة فاطمة عمارة أعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمركز العام و الدكتور على مبارك أمين صندوق الجمعية بالمركز العام  ، والأستاذ أحمد عوض أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء والأستاذ محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين ولفيف من القيادات التنفيذية

وبدأت فاعليات الاحتفال بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم،  وعروض تقديمية  لفيديوهات محاكاة لنصب الخيام و الاسعافات الاوليه والفرق التطوعية بجمعية الهلال الأحمر المصرى و كلمة لأحد المتطوعين السوريين في الهلال الأحمر و فقرات غنائية

حيث ألقى " محافظ دمياط " كلمة توجه خلالها بخالص التهنئةبمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ودعا الجميع بالوقوف تحية إجلال وتقدير إلى الهلال الأحمر المصرى،  الذى يحمل رسالتى للانسانية والوحدة وفقًا لمبادئه السبعة،  كما أعرب عن سعادته بمشاركته بهذا الاحتفال الذى يأتى تزامنًا مع اليوم العالمى للتطوع ، والذى حددته الأمم المتحدة فى عام ١٩٨٥ م كاحتفالية سنوية تُقام فى الخامس من ديسمبر ، كرسالة شكر وتقدير للمتطوعين على ما يقدمونه من جهود ملموسة لدعم المجتمع ودورهم البارز فى تعزيز قيم التكامل والتضامن .

ووجه " المحافظ " تحيةً خاصة إلى متطوعى الهلال الأحمر المصرى ، حيث أكد أنهم يحملون على عاتقهم رسالة انسانية طالت أنحاء متفرقة فلم يقتصر دورهم داخل محافظات مصر فقط ، فقد قدموا أروع الأمثلة فى العطاء والفداء خلال الأزمات فقد تحدت الخطر لخدمة أشقائنا الفلسطينين فى غزة  ، فهم بحق رموز إنسانية رائدة ،جسدت معانى التضحية والعطاء والتفانى والاخلاص ، عملت تلك الرموز على تخفيف الآلام و الأعباء عن أُناس كثيرون ، لذا فالشكر كل الشكر للهلال الأحمر المصرى ومتطوعوه .

فيما وقد أهدى النائب حسن عبد الوهاب درع التكريم الى محافظ دمياط ونائب المحافظ ،  كما أهدى دروع التكريم إلى سكرتير عام محافظة دمياط،  والمستشار العسكرى للمحافظة و رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و مديرى مديريات التضامن الاجتماعي و الصحة والتربية والتعليم.

وتضمن الاحتفال اهداء تكريم للفقيدة المتطوعة  نهال عنان تسلمها أسرة المتوفية و أيضًا تكريم المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى والجمعيات

دمياط محافظ دمياط التطوع

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