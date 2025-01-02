لتجنّب الفخ.. القومي للاتصالات: على المواطن التأكد من الفاتورة الضريبية للموبايل

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إنه لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، انه لحماية المواطن لعدم الوقوع فى الفخ، يجب الشراء بفاتورة ضريبية معتمدة حتي يتمكن الجهاز من الوقوف إلى جانب المواطن فى حالة التلاعب من قبل التجار ، وتأكد من شراء الهاتف بفاتورة ضريبية".

وتابع: “المواطن هو المتضرر وهو من يدفع قيمة هذه الأسعار، والمنظومة الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف منع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالإقتصاد الوطني”.