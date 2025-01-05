أخبار الإسكندرية| أمطار رعدية.. ومبادرات مجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية وكان أبرزها

خلوا بالكم .. أمطار رعدية وغزيرة في الإسكندرية والقاهرة اليوم

تشهد الإسكندرية طقساً مستقراً نسبياً مع احتمالية سقوط أمطار رعدية مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى حملات ومبادرات مجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

حالة الطقس اليوم الأحد .. كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية حيث حذرت من سقوط أمطار على بعض المحافظات. وأكدت الأرصاد أن هناك أمطارا متفاوتة على شمال البلاد ومتوسطة وغزيرة ورعدية على محافظات مطروح والإسكندرية.

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية شملت "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الورديان بنطاق حي غرب، وسوق سيدى جابر خلف محطة القطار بنطاق حي شرق، للتأكد من استمرار الإلتزام بأسعار السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين بالكميات اللازمة من السلع المختلفة وبجودة عالية.

كانت البداية مع جولة محافظ الإسكندرية المفاجئة لسوق اليوم الواحد بمنطقة الورديان والتي حرص فيها على التواصل مع أهالي المنطقة داخل السوق للوقوف علي مدى الالتزام بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة .

الشعب الجمهوري بالإسكندرية يطلق المرحلة الثالثة من حملة شتاء دافئ

أطلق الشعب الجمهوري بالإسكندرية المرحلة الثالثة من حملة شتاء دافئ، في نطاق دائرة باب شرق وسيدي جابر، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وذكرت الحزب في بيان أمس السبت، أن الحزب سلم 2000 بطانية، خلال المرحلة الثالثة من مبادرة “شتاء دافئ”، تزامنا مع قدوم فصل الشتاء لمواجهة برد الشتاء القارص، حيث يقوم الحزب بتوزيع مجموعه من البطاطين على أهالينا البسطاء.

مصر أكتوبر توزع مئات البطاطين في الرمل

قامت أمانة حزب مصر أكتوبر في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بالمحافظة، بتوزيع 2000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة “أمل بلا نهاية” التي أطلقها الحزب، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة المجتمع خلال فصل الشتاء.