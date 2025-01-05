التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها المزلقان بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة بوفاة ربة منزل صدمها قطار على مزلقان طوخ.

تم إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وفاة ربة منزل تدعى مني حامد 47 سنة أثناء مرورها بالمزلقان تفاجأت بالقطار، ودهسها وتوفيت في الحال، وتم استدعاء سيارة إسعاف ، ولم تتأثر حركة القطارات بالحادث.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي قها التخصصي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بدائرة مركز طوخ، لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.