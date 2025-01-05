تصعيد خطير.. يونيفيل ترصد انتهاكات جديدة من إسرائيل على الخط الأزرق

توثيق جديد لانتهاكات إسرائيل في لبنان وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «يونيفيل ترصد انتهاكات جديدة من إسرائيل على الخط الأزرق.. تصعيد خطير».



وأشار التقرير، إلى أنّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» رصدت انتهاك جديد لإسرائيل في لبنان، إذ أعلنت أن العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين البلدين لاتزال مستمرة، وفي تفاصيل الخرق الإسرائيلي الجديد أفادت يونيفيل في بيان لها أن جنود حفظ السلام شهدوا جرافة إسرائيلية تدمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في منطقة اللبونة بالجنوب اللبناني.



وأوضح التقرير، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بانتهاك الخط الفاصل وإنما دمر أيضا برج مراقبة تابعا للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة ذاتها، وذلك وفقا لبيان القوة الدولية التي اعتبرت أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقرار رقم 1701 والقانون الدولي.



وتابع: «بيان يونيفيل حث جميع الأطراف على تجنب أي أعمال عدائية بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية والتي من شأنها أن تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر».

