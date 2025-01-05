بسبب تسريب فيديو.. جلسة عاجلة لنظر تعويض كهربا ضد فندق شهير

قررت محكمة القاهرة الجديدة، دائرة التعويضات، تحديد جلسة يوم 29 يناير، كأول جلسات الدعوى التي أقامها اللاعب محمود كهربا ضد مدير فندق شهير، بسبب تسريب فيديو مشاجرة لاعب الأهلي محمود كهربا داخل أحد الملاهي الليلة دون رضاه.

وكان أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب نادي الأهلي، قد تقدم بدعوى تعويض ضد مدير فندق شهير بالقاهرة الجديدة، بسبب تسريب فيديو مشاجرة موكله لاعب الأهلي داخل أحد الملاهي الليلة.

وطالبت الدعوى بإلزام مدير فندق شهير بأن يؤدي للطالب مبلغ 35،000،000 جنية فقط خمسة وثلاثون مليون جنية كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت موكله.

وأعلن الاعلامي محمد فاروق عن قرار كهربا بعد تسريب فيديو المشاجرة له .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كهربا يقرر مقاضاة فندق شهير بسبب تسريب فيديو المشاجرة ".

وظهر كهربا في الفيديو المنتشر، وهو في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص أمام ملهى ليلي، حيث كانت الأجواء مشحونة، ورغم أن الفيديو لم يوضح جميع التفاصيل، إلا أن تصرف اللاعب في هذا الموقف أثار العديد من التساؤلات.

كشف الإعلامي سيف زاهر تعليمات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

إلى محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة.

قال زاهر، الحديث الذي دار بين محمود الخطيب ومحمد رمضان حديثا واضحا وتعليمات شديدة اللهجة موجهة للاعبين، ممنوع لاعب يعمل أي سلوك غير مقبول خارج الملعب.

وتابع زاهر، الخطيب أكد أنه سيكون هناك عقوبات تاريخية لأي شخص يفكر يعمل لقطة، وطالب بالتركيز داخل الملعب فقط لا غير، سواء الجمهور يهتفلك، الجمهور ينتقدك، الجمهور مبسوط منك، الجمهور زعلان منك، الجمهور دائما على حق والجمهور مبيتزعلش منه.

واختتم زاهر، دي تعليمات محمود الخطيب، وقال أي حد عنده رأي غير كده يطلع يرد عليا.