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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

فريد زهران: يجب أن تكفل الدولة مناخا اقتصاديا تنافسيا

فريد زهران،رئيس الحزب المصري الديمقراطي
فريد زهران،رئيس الحزب المصري الديمقراطي
أسامة علي
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طالب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي بضرورة وجود اقتصاد تنافسى بمشاركة أكبر القطاع الخاص فى علميات التنمية.

وأكد فريد زهران، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، ضرورة خروج الدولة من المشروعات الأقتصادية بإستثناء المشروعات الأستراتيجية ذات الطابع القومى.

مناخ اقتصادى


وإشار فريد زهران إلى أهمية أن تكفل الدولة مناخ اقتصادى تنافسى أمام المستثمر المحلى والأجنبى.


وطالب فريد زهران بضرورة وجود مناخ يسمح بالنقد بدون مخاطر لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن محاربة الفساد فى الدولة تأتى بالنقد بدون مخاطر. 


 

اخبار التوك شو صدى البلد الاقتصاد فريد زهران مناخ الاقتصاد

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