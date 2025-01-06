قصور الثقافة تحتفي بالمكفوفين بافتتاح قسم للبرايل بمكتبة مدينة نصر

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة برايل، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، احتفالية ثقافية وفنية بمكتبة مدينة نصر العامة.

أقيمت الاحتفالية بحضور د. وليد نادي، مدير إدارة برامج الصم وذوي الإعاقة الذهنية بإدارة التمكين الثقافي، ومدير التحرير التنفيذي لمجلة "قطر الندى" بلغة برايل، وهاني عبد المريد، مدير مكتبة مدينة نصر العامة، ولفيف من المثقفين.

بدأت الفعاليات بتفقد الحضور لمعرض كتب تضمن مجموعة متنوعة من المقتنيات مكتوبة بطريقة برايل.

أعقب ذلك افتتاح ركن خاص بالكتب والمجلات المصممة بهذه اللغة، تضمن إهداء هيئة قصور الثقافة لعدد من إصدارات مجلة قطر الندى لرواد المكتبة، كخطوة لتعزيز قيم الدمج الثقافي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ونشر ثقافة القراءة بين مختلف الفئات.

وفي كلمته عبّر مدير المكتبة، عن تقديره للتعاون البنّاء مع وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكدا أهمية تلك الاحتفالية المقامة للتعريف بتلك اللغة التي ساهمت بشكل كبير في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الأفراد حول كيفية التعامل مع الشخص الكفيف وتقديم الدعم اللازم له.

من ناحيته، أعرب "نادي"، عن سعادته البالغة بافتتاح الركن الجديد بالمكتبة والذي يضم إصدارات متنوعة، مؤكدا على أهمية تعليم الأطفال المكفوفين للقراءة منذ نعومة أظافرهم، لتمكينهم من أداء مهامهم اليومية بكل فعالية.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به هيئة قصور الثقافة من دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية، سواء من خلال اللقاءات التثقيفية و التوعوية أو الإصدارات المتنوعة من أبرزها المجلة الدورية المخصصة إليهم منذ عام 2018، والتي توزع مجانا في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما اشتملت الاحتفالية على لقاء قدمت خلاله هدى الأنشاصي، أخصائي نفسي إكلينكي، وخبير بوزارة التربية والتعليم، شرحا لتطور اللغة، موضحة أهميتها للمكفوفين، أعقب ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان "قصة نجاح" تناول نشأة وإنجازات لويس برايل مبتكر تلك اللغة، وورشة حكي تفاعلية قدمتها رضوى المصري، أخصائي أول بالمكتبة، وأخرى فنية لعمل تصميمات بتقنية الأوريجامي للفنانة هبة عاطف، بمشاركة عدد من أطفال حضانة النور والأمل.

واختتمت الاحتفالية بتكريم القائمين على تنظيم الفعاليات بمنحهم شهادات تقدير، لدورهم في نشر الوعي حول قضايا الإعاقة.

جاء ذلك في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال شهر يناير الحالي، بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د.هبة كمال.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للغة برايل، في الرابع من يناير لإحياء ذكرى ميلاد لويس برايل، وذلك بعد أن أقرته الأمم المتحدة منذ عام 2019، لإذكاء الوعي بأهمية تلك اللغة بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر، من أجل الوصول إلى المعرفة بشكل متساوٍ مع الآخرين.