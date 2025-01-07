النادي الألماني حسم الجدل.. مفاجأة بشأن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة العرض المُقدم من قبل إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن مرموش، خاض 65 مباراة بقميص نادي آينتراخت فرانكفورت في كافة المسابقات.

إحصائيات عمر مرموش

سجل عمر مرموش خلال الموسم الحالي 35 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة.

ويأتي مرموش في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني موسم 2024-25، وبفارق هدف وحيد عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

بينما يتصدر الدولي المصري عمر مرموش جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الألماني بالموسم الجاري.

هل ينتقل مرموش إلى مانشستر سيتي؟

كشفت تقارير أوروبية عن كواليس اتفاق عمر مرموش مع مسئولي مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية.

وقالت شبكة 'سكاي سبورت' إن مرموش جلس بالفعل مع مسئولي النادي الإنجليزي حيث أكد لهم خلال الجلسة رغبته في الانتقال إلى صفوف السيتي.

وأضافت التقارير، أن عمر مرموش يريد الذهاب إلى مانشستر سيتي، على أن يتم الانتقال في أول يوليو القادم، أو الميركاتو الشتوي إذا كان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يحتاجه بشكل عاجل.

وأكد التقرير أن عمر مرموش لن ينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي بقيمة أقل من 60 مليون يورو.

وتابع التقرير، إن إدارة مانشستر سيتي وممثليه حصلوا على تأكيدات من اللاعب خلال اجتماع عقد الأيام الماضية برغبته في اتمام الصفقة.

حقيقة عرض مانشستر سيتي

على الصعيد الآخر، قال ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تصريحات لصحيفة «كيكر» الألمانية الشهيرة،: «لم يأت أي عرض لنادي آينتراخت فرانكفورت من قبل مانشستر سيتي لضم عمر مرموش في الميركاتو الشتوي الجاري».

وأضاف: «هدف النادي الحفاظ على اللاعبين المميزين أمثال عمر مرموش ولكن قد يحدث تغيير في موقفنا».

فيما أكد الصحفي البلجيكي الشهير ساشا تافوليري، العامل بشبكة «سكاي»، أن عمر مرموش أبلغ إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رسالة حاسمة تُفيد برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الجاري.

وذكر أن عمر مرموش أبلغ فرانكفورت بذلك خلال الاجتماع الذي حدث بينه وبين النادي الألماني، قبل أن ينتقل من قبل ممثلي الفرعون المصري إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.