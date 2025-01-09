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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بترجع.. مقتطفات من حفل أميمة طالب في السعودية

أميمة طالب
أميمة طالب
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أحيت الفنانة أميمة طالب، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأربعاء 8 يناير، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وظهرت أميمة طالب، خلال الحفل، بفستان أبيض طويل وأنيق، وأدت باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور. 

ومن بين الأغاني التي قدمتها أميمة طالب: (الساعة كم، بترجع)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

أحدث أغاني أميمة طالب

وفي شهر نوفمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة أميمة طالب، الجديد الذي يحمل اسم «الساعة كم» وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكان أحدث أغاني أميمة طالب، أغنية تحمل اسم “هانت”، من كلمات تركي المشيقح، وألحان الأنين، وتوزيع موسيقي خالد عز.

أميمة طالب تذكر النسيان

وأحدث ألبومات أميمة طالب، هو “تذكر النسيان”، الذي تم طرحه في 21 سبتمبر 2023.

يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان"، ويضم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، و"الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، و"ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، و"طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى .

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية.

الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوة وصولو عود جراح ميكس وماستر جاسم محمد، والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.

السعودية جدة أميمة طالب الفنانة أميمة طالب أغاني أميمة طالب

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