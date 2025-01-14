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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إتيكيت تناول الطعام على عربات الفول في الشارع.. نصائح قبل الفطار مع الأصدقاء

عربية فول
عربية فول
أسماء عبد الحفيظ
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يعد الفول من أشهر الأطعمة التي يتناولها المصريون خاصة في الصباح الباكر، إذ تعتبر عربات الفول في الشوارع مصدرًا أساسيًا لوجبة إفطار لذيذة ومغذية. فبينما يتجمع الناس حول هذه العربات، ويقفون في طوابير انتظار دورهم للحصول على وجبة الفول الساخنة، نجد أن تناول الطعام في الشارع له قواعد وأصول خاصة تختلف عن تناول الطعام في الأماكن المغلقة لذا، إذا كنت تخطط للذهاب مع زملائك لتناول الفول على العربة في صباح أحد الأيام.

إتيكيت تناول الطعام على عربات الفول في الشارع

إتيكيت تناول الطعام على عربات الفول في الشارع

قدمت خبيرة الإتيكيت بسمة الفار فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض النصائح التي يجب أن تعرفها لتتناول وجبتك بشكل لائق وبأسلوب يراعي إتيكيت الشارع.

1. احترام المكان والطابور
قبل أن تبدأ في تناول الفول، من المهم أن تتحلى بالصبر وتنتظر دورك في الطابور. قد تشعر أحيانًا برغبة في التسرع أو دفع الآخرين، لكن عليك تذكر أن الانتظار في الطابور هو جزء من إتيكيت تناول الطعام في الشارع. يجب أن تحترم الدور، وتجنب قطع الطابور أو التزاحم مع الآخرين. إذا كنت مع مجموعة من الأصدقاء، حاول أن تبقى معًا ولا تذهب بعيدًا لتجنب الإرباك أو إحراج الآخرين.

2. التعامل مع البائع باحترام
التعامل مع بائع الفول يتطلب منك أسلوبًا مهذبًا وبسيطًا. على الرغم من أن الطعام في الشارع يكون غالبًا سريعًا وغير رسمي، إلا أنه يجب أن تحترم البائع وتقدره لجهوده في تحضير الطعام. عندما تطلب طبق الفول، استخدم كلمات مثل "من فضلك" و"شكرًا". التعامل بهذه الطريقة يعكس احترامك للآخرين ويحسن من تجربتك.

3. اختيار المكان المناسب للتناول
تعتبر عربات الفول في الشارع غالبًا مزدحمة جدًا، لذلك يجب أن تختار المكان الذي ستجلس فيه بعناية. حاول البحث عن مكان بعيد عن المرور أو الزحام، لكي تتمكن من تناول طعامك براحة. إذا كنت مع أصدقائك أو زملائك في العمل، اختر مكانًا يتيح لك التحدث براحة دون التأثير على الآخرين. لا تقف بجانب العربة أثناء تناول الطعام إذا كانت المساحة ضيقة، بل ابحث عن ركن هادئ بعيدًا قليلاً، حتى لا تكون عائقًا للآخرين.

4. كيفية تناول الفول
عند تناول الفول في الشارع، من المهم أن تلتزم بأسلوب تناول الطعام الذي يعكس الذوق العام. تناول الفول باستخدام ملعقة صغيرة أو خفيفة يُعتبر الأكثر لياقة. تجنب تناول الطعام بأيديك مباشرة إلا إذا كنت متأكدًا من أن يديك نظيفة. بالإضافة إلى ذلك، لا تفرط في إضافة التوابل أو المكونات الإضافية بشكل مبالغ فيه، لأن هذا قد يؤدي إلى إحداث فوضى أو تلوث الطعام.

إتيكيت تناول الطعام على عربات الفول في الشارع

5. الحفاظ على النظافة
النظافة هي جزء أساسي من إتيكيت تناول الطعام في الشارع، خاصة عند تناول الفول من العربة. تأكد من أن يديك نظيفة قبل تناول الطعام، واحتفظ بمنديل أو ورق لتجفيف يديك بعد تناول الطعام. إذا كنت تستخدم أكواب أو أدوات بلاستيكية، تأكد من التخلص منها بشكل صحيح في سلة المهملات القريبة. لا تترك أي أثر للطعام في المكان، بل حاول أن تترك المنطقة نظيفة بعد انتهائك من تناول الطعام.

6. تجنب الإزعاج أو التحدث بصوت مرتفع
عند تناول الطعام على العربة، حاول أن تتجنب الحديث بصوت مرتفع أو إزعاج الآخرين. الفول هو وجبة صباحية هادئة بالنسبة للكثيرين، ومن الأفضل أن تحافظ على جو من الهدوء والاحترام أثناء تناول الطعام. إذا كنت مع مجموعة من الأصدقاء، تذكر أن هناك أشخاصًا آخرين قد يتناولون طعامهم في نفس المكان، لذا حاول الحفاظ على صوت منخفض ومريح.

7. الدفع بشكل لائق
في النهاية، تأكد من الدفع للبائع بطريقة لائقة. بعض البائعين قد يفضلون الدفع نقدًا، لذا كن مستعدًا لهذا الأمر. احرص على إحضار النقود الدقيقة لتسهيل المعاملة. إذا كان البائع يقدم لك خدمة ممتازة، لا تتردد في منح إكرامية بسيطة تعبيرًا عن تقديرك.

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