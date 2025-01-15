القبض على شخص تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه).. بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتزييف الأختام الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – أكلاشيهات - أختام لشعار الجمهورية مزيفة – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.





